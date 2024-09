London: Vergewaltigungsopfer werden immer jünger

Zahlen von 31 der 43 Polizeien in England und Wales zufolge zeigten 2023/24 insgesamt 1458 Mädchen im Alter von 14 Jahren eine Vergewaltigung an, so viele wie in keinem anderen Alter. Im Vorjahreszeitraum war die Zahl der Anzeigen bei den 15-Jährigen am größten. Insgesamt war etwa ein Drittel der 31.600 Menschen, die eine Vergewaltigung anzeigten, 18 Jahre oder jünger.