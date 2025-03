Spatenstich für den Zubau der Rehaklinik Sonnberg

Der Betrieb der psychiatrischen Rehaklinik Sonnberg startete 2007 mit gerade einmal 15 Patienten in einer angemieteten Abteilung der Landesklinik St. Veit. 2012 wurde schließlich der Betrieb in einem neu errichteten Gebäude begonnen, das nun erweitert wird. Die Gesamtbettenzahl von 49 ändert sich mit dem Zubau nicht, da diese Betten bereits bestehen, aber derzeit in der Landesklinik St. Veit verortet sind. Mit Zusammenführung aller zur Verfügung stehenden Betten und Therapieräumlichkeiten ergeben sich erhebliche Vorteile für Patienten und Mitarbeiter.



Zahl der psychischen Erkrankungen steigt

Laut einer Sozialversicherungsstudie nahmen in den vergangenen Jahren rund 900.000 Österreicher innerhalb eines Jahres das Gesundheitssystem wegen psychischer Erkrankungen in Anspruch. Das bedeutet einen Anstieg von rund zwölf Prozent, Tendenz steigend. „Das Angebot der Rehaklinik Sonnberg richtet sich an Frauen und Männer aus ganz Österreich, die durch eine psychische Erkrankung bei der Ausübung ihres Berufes bzw. an der Teilhabe am sozialen Leben beeinträchtigt sind“, erklärt Gesundheitslandesrätin Daniela Gutschi.