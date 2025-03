Baby verlor Vater: Die schmerzhaften Unfallfolgen

Im Kinderwagen sitzt der süße Bub, wenige Monate alt und mit Schnuller im Mund. Daneben eine Reihe von trauernden Angehörigen, die sich am Mittwoch im Verhandlungssaal 204 des Salzburger Landesgerichtes eingefunden haben. Ein tragischer Verkehrsunfall am 11. Mai 2024 hat ihnen den Liebsten aus dem Leben gerissen: einen Oberösterreicher (29). Auch ein erst 19 Jahre junger Arbeiter aus Rumänien erlag an jenem Vormittag auf der B320 bei Radstadt seinen Verletzungen. Beide Todesopfer waren Beifahrer in Kleinlastern, die frontal zusammengestoßen waren. Einer der Lenker, ein Rumäne (28), muss sich wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung gegenüber dem Richter erklären: „Es tut mir sehr leid“ – das sind seine ersten Worte. Er wollte niemanden Leid antun, sagt er hörbar reuig. An den Unfall könne er sich aber kaum erinnern: „Ich sah nur ein weißes Fahrzeug vor mir und ich versuchte, auszuweichen. Da bin ich aufgewacht.“