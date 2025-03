Salzburg hat die zweitniedrigste Autobesitzrate

Starkes Ost-West-Gefälle außerhalb Wiens

„Sowohl zwischen den Bundesländern als auch zwischen den Städten sind die Unterschiede groß. Außerhalb Wiens fällt ein starkes Ost-West-Gefälle auf“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest. In Wien ist mit 284 pro 1.000 Personen die Anzahl an Privatautos im Verhältnis zur Bevölkerungszahl am niedrigsten. Und hinter Salzburg folgend mit Tirol (468) und Vorarlberg (469) die beiden anderen westlichen Bundesländer. Im Burgenland ist der Privat-Pkw-Motorisierungsgrad mit 614 am höchsten, vor Kärnten mit 581 und Niederösterreich mit 572.