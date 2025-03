Wolf Haas ist für Leipziger Buchpreis nominiert

Damit tritt der gebürtige Salzburger (64) in der Sparte Belletristik gegen Kristine Bilkau („Halbinsel“), Esther Dischereit („Ein Haufen Dollarscheine“), Christian Kracht („Air“) und Cemile Sahin („Kommando Ajax“) an. Die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung wird am 27. März zum Auftakt der Leipziger Buchmesse verliehen.