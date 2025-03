„Ohne USA kollabiert Europas Verteidigung“

Franz-Stefan Gady ist Politikberater und Analyst am Institute for International Strategic Studies (IISS) in London. Er berät Regierungen und Streitkräfte in Europa und den Vereinigten Staaten in Fragen der Strukturreform, der organisatorischen und doktrinären Entwicklung und der Zukunft der Kriegführung. Krone+ gab er einen Einblick in die militärische Situation Europas, zeichnete dabei ein düsteres Bild.