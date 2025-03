„Er hätte mich umgebracht, hätte er es geschafft“

Eine dicke Narbe auf ihrem Unterarm und eine auf dem Rücken wird Jenifer ihr Leben lang an die Taten ihres Ex-Mannes erinnern. Bereits mit 15 Jahren wurden sie ein Paar, kurz darauf wurde das erste Kind geboren. Nach zwei Jahren Beziehung begann die Gewalt. Schläge, Messerschnitte, sogar Zigaretten hat er auf Jenifers Haut ausgedrückt.“ Manchmal einfach so oder wenn ich ihm kein Geld für Drogen geben wollte oder ihn darauf ansprach, dass er mich betrogen hatte“, erzählt sie. Irgendwann habe sie die Schläge gar nicht mehr gespürt, zur Polizei oder ins Krankenhaus ging sie nie. Indes war die „Krone“ auch in Wiens einziger Mädchenzone. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.