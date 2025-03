Neuer Check: Ab wann Sie eine Gutverdienerin sind!

Ab welchem Einkommen gehören Frauen – in Relation zu anderen Frauen – zu den Top-Verdienerinnen? Ab wann zählen sie zu den bestbezahlten fünf, zehn etc. Prozent? Die „Krone“ zeigt auch den Vergleich mit den Männer-Einkommen in jeder Kategorie. Und: Eine Top-Personalberaterin gibt Tipps, wie Frauen ihre Karriere „rocken“ können.