Wegen Zuckerl: Wer Comeback im Nationalrat feiert

Irene Neumann-Hartberger hat sich entschieden, über ein Bundesmandat anstatt über das Mandat von ÖVP-Chef Christian Stocker im Wahlkreis Niederösterreich Süd in den Nationalrat einzuziehen. Wie die ÖVP Niederösterreich verkündete, geht Stockers Mandat an Thomas Elian, Gemeindeparteiobmann von Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen).