Stone: „Höre nicht auf, deinen Körper zu lieben“

Botox „kein süßer Luxus“

In einem früheren Interview hatte Stone verraten, dass sie kein Problem damit hat, in Würde zu altern und sich ungefiltert auf Social Media zu zeigen. Sie gab zu, dass sie früher kosmetischen Eingriffen nicht abgeneigt war: „Als ich superberühmt war, habe ich Botox, Filler und so ein Zeugs spritzen lassen. Doch dann hatte ich einen massiven Schlaganfall und eine neuntägige Gehirnblutung und brauchte 300 Einheiten Botox, um meine Gesichtshälfte wieder gerade zu bekommen.“ Seither ist für sie Botox „kein süßer Luxus mehr“, noch nur noch eine Notwendigkeit für ein schmerzhaftes neurologisches Leiden.