„Dummer Aktionismus“ beschäftigt Verfassungsschutz

Ausgestattet mit Bengalischen Feuern, vermummt und mit einem Plakat unter dem Arm - so stürmten mehrere Unbekannte am Wochenende das Landhaus in Klagenfurt, den Sitz des Kärntner Landtages. Sie hängten das Transparent von der Galerie, Fotos davon kursieren auf sozialen Medien. Nun ermittelt der Verfassungsschutz, die Staatsanwaltschaft wird eingeschaltet. Wie es im Landtag weitergeht und was Landtagspräsident Reinhart Rohr dazu zu sagen hat.