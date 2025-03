Sturzfluten verwüsten Urlaubsinsel Gran Canaria

Erinnerungen an Flut in Österreich und Valencia

Erst im November des Vorjahres wurden die Balearen von einem schweren Unwetter getroffen, die Flutkatastrophe in Valencia ist vielen noch in lebhafter Erinnerung. Im September 2024 kam es auch in Österreich zu verheerenden Überschwemmungen, in der Folge wurde der Katastrophenfonds beträchtlich aufgestockt.