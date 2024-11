Nach Valencia-Flut: Mallorca zittert vor Unwettern

In Pollença im Norden waren es 53,8 Liter, während am Hafen von Palma fast 50 Liter gemessen wurden. Im Flughafengebiet fielen 36 Liter, in Sóller 35 Liter. Im Vergleich zu Valencia, wo über 300 Liter fielen - an einem Tag gab es mehr Regen als sonst in einem ganzen Jahr -, ist dies zwar weniger, doch die Situation bleibt ernst, berichtet die „Bild“.