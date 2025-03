Schönborn-Nachfolge: Entscheidung verzögert sich

Auch Regierung eingebunden

Eine wesentliche Aufgabe bei der Bestellung des neuen Erzbischofs kommt auch der eben erst angelobten neuen Regierung zu. Für gewöhnlich muss der Ministerrat aufgrund des Konkordats vor der Ernennung grünes Licht geben. Dem Vernehmen nach ist dies noch nicht passiert. Die Frühjahrsvollversammlung der Bischofskonferenz in der Erzabtei Pannonhalma in Ungarn Mitte März wird also höchstwahrscheinlich noch ohne einen neuen Wiener Erzbischof über die Bühne gehen.