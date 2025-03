Nordkurve wird umgebaut – kein Public Viewing

Zum dritten Mal in den letzten drei Saisonen ist der GAK am Sonntag (17 Uhr) Veranstalter eines Grazer Fußball-Derbies – 15.400 Besucher kamen am 19. Oktober 2022 zum 0:1 im Cup-Achtelfinale gegen Sturm, sogar 16.500 zum 2:3 im Pokal-Achtelfinale am 2. November 2023. An diese Zahlen wird man diesmal in der Merkur Arena nicht herankommen, denn nach Ausschreitungen im vergangenen Städte-Duell verzichtet Sturm freiwillig auf sein Kartenkontingent für einen organisierten schwarzen Support.