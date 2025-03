Eklat im Weißen Haus: Wie konnte das passieren?

Die Spekulationen blühen, ob hier von amerikanischer Seite ein Hinterhalt gelegt worden war, um die Öffentlichkeit gegen die Ukraine aufzubringen. Ungewöhnlich war allein schon die Anwesenheit des Vizepräsidenten. Der Europaabgeordnete der NEOS, Helmut Brandstätter, weiß aus seiner Erfahrung: „Mir fiel bereits während des Wahlkampfes auf, dass mit Vance dem jetzigen Präsidenten offenbar ein Aufpasser zur Seite gestellt worden war – immerhin zählte Herr Vance noch vor nicht allzu langer Zeit zu dessen größten Kritikern. Nun saß er an seiner Seite, was in den USA schon seit ewigen Zeiten aus Sicherheitsgründen ein absolutes No-Go ist – ein erfolgreiches Attentat würde die USA für kurze Zeit führungslos machen -, und führte praktisch das Gespräch. Er schaltete sich immer wieder ein, wenn Trump sich in seinen Ausführungen wiederholte oder ,im Hamsterradl‘ verharrte“.