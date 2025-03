Stadel im Ort in Flammen: Gasflaschen explodiert

Feueralarm am späten Freitagnachmittag in Weißenbach am Lech im Tiroler Außerfern: In einem Stadel im Ortsgebiet brach ein Brand aus, der sich rasch ausbreitete – gewaltige Rauchschwaden waren weithin sichtbar. Es kam auch zu zwei Explosionen. Mehr als 80 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen an. Ein 62-jähriger Mann musste ins Spital gebracht werden.