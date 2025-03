Prominenter Spendensammler über seine Beweggründe

Das Geld aus der mittlerweile 75. Haussammlung fließt laut Caritas-Direktorin Elisabeth Rathgeb unter anderem in die Sozialberatung in allen Bezirken, in Katastrophenhilfe, in Lerncafés für Kinder oder in die Obdachlosenhilfe. Im Vorjahr wurde mehr als eine halbe Million Euro gespendet. Bischof Hermann Glettler nennt die Caritas-Haussammlung „eine Wallfahrt zueinander“.