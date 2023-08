Tiroler Star-Schiedsrichter pfeift jetzt für Gott

Konrad Plautz wurde als Schiedsrichter berühmt und leitete zahlreiche internationale Spiele. Jetzt hat der Tiroler eine neue Berufung gefunden. Am 2. September wird er zum Diakon geweiht. Die „Krone“ traf ihn in seiner Heimatpfarre Navis und sprach mit ihm über Kindheitsträume, Gott und sein Intermezzo in der Politik.