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Frage des Tages

Preise explodieren: Sparen Sie beim Oster-Einkauf?

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30.03.2026 11:39
Beim Kauf von Nahrungsmittel müssen Konsumenten derzeit tief in die Tasche greifen.
Beim Kauf von Nahrungsmittel müssen Konsumenten derzeit tief in die Tasche greifen.(Bild: Malena Brenek)
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Von Community

Die Teuerungswelle lässt die Lebensmittelpreise in die Höhe steigen,  aufgrund der geopolitischen Situation ist eine Besserung derzeit nicht in Sicht. Unsere Frage vom 30. März lautet: „Lebensmittelpreise explodieren: Müssen Sie sich beim Oster-Einkauf einschränken?“

0 Kommentare

Wie nehmen Sie die Teuerungen bei den Lebensmittelpreisen wahr? Schränken Sie sich beim Einkauf ein, insbesondere in Hinblick auf die Osterfeiertage? Oder gönnen Sie sich und Ihrer Familie zu diesem Anlass, nicht so sehr auf die Ausgaben zu achten?

Teilen Sie Ihre Meinung dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!

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