Preise explodieren: Sparen Sie beim Oster-Einkauf?

Die Teuerungswelle lässt die Lebensmittelpreise in die Höhe steigen, aufgrund der geopolitischen Situation ist eine Besserung derzeit nicht in Sicht. Unsere Frage vom 30. März lautet: „Lebensmittelpreise explodieren: Müssen Sie sich beim Oster-Einkauf einschränken?“
Wie nehmen Sie die Teuerungen bei den Lebensmittelpreisen wahr? Schränken Sie sich beim Einkauf ein, insbesondere in Hinblick auf die Osterfeiertage? Oder gönnen Sie sich und Ihrer Familie zu diesem Anlass, nicht so sehr auf die Ausgaben zu achten?
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