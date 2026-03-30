Philipp bewegt Österreich – und das seit 6 Jahren

Neue Bewegungswoche und ein Jubiläum! Als Österreich stillstand, hat er seine erste Sendung gestartet. Nicht irgendwann im Lockdown, sondern gleich in der ersten Woche. Denn Philipp hatte eine klare Idee: Die Menschen brauchen Bewegung. Sechs Jahre später ist er mehr denn je davon überzeugt und begeistert täglich abertausende Zuschauer und Mitturner!