Sponsor ist seiner Fußball-Liebe schon ewig treu

Also vor 40 bis 45 Jahren! Und da der Mode-Macher den Klub seither in guten wie in schlechten Zeiten ununterbrochen unterstützt, ist Fussl vielleicht sogar der am längsten aktive Sponsor der heimischen Bundesligen. Damit so etwas wie der Kaiser unter den Sponsoren. Dessen neue Kleider die Rieder aber heute gegen den FAC für 90 Minuten ablegen, um dann am Rasen hoffentlich trotzdem fesch auszusehen.