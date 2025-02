Ramsau: Auf der richtigen Spur

Das Wichtigste, wie im Leben: aufstehen und weitermachen. Die ruhige winterliche Landschaft von Ramsau am Dachstein kann man auch bei einer Pferdekutschenfahrt, einer Tour mit dem Fatbike oder einer Schneeschuhwanderung genießen. Zwischen Sport und Natur tauche ich in ein Stück steirische Handwerkskunst ein, besuche die älteste Lodenwalke der Welt. Seit 1434 wird hier nach alter Tradition Loden hergestellt. Chef Jörg Steiner führt mich durch die Produktion, erklärt, wie der Stoff entsteht. Was ihn so besonders macht? Die Robustheit. Von der könnten auch die Menschen heute mehr gebrauchen, meint Jörg.