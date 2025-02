Neue Pläne für ältestes Einkaufszentrum des Landes

Errichtung der 71 Pflegestützpunkt geht voran

In der Zwischenzeit schreitet die Errichtung der 71 Pflegestützpunkten voran: für 20 ist der Startschuss gefallen. Bereits fertig sind die Pflegestützpunkte in Schattendorf und Stinatz. In Kobersdorf, Deutsch Jahrndorf, Unterkohlstätten, Grafenschachen und Müllendorf wurde bereits Gleichenfeier begangen. In Minihof-Liebau, Trausdorf, Markt St. Martin, Unterwart, Gerersdorf-Sulz, Bocksdorf, Steinberg-Dörfl, Steinbrunn, Neudörfl, Mannersdorf, Inzendorf, Königsdorf, Gols und Rechnitz erfolgte der Baustart.