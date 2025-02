Live-Debatte: Wie geht es in der Ukraine weiter?

Russland beendete mit seinem Einmarsch in die Ukraine den Frieden in Europa. Zum dritten Jahrestag des Kriegsbeginns diskutiert eine prominente Runde in der Österreichisch-Amerikanischen-Gesellschaft (ÖAG), wie es in Europa und der Welt weitergeht. Hier können Sie ab 18.30 Uhr die Debatte im Livestream verfolgen.