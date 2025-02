Tom Selleck hofft auf Comeback in seiner Kultrolle

Start schon Ende des Jahres?

In „Blue Bloods“ hatte Selleck den Patriarchen einer New Yorker Polizistenfamilie gespielt, dessen Söhne Danny (Wahlberg), Jamie (Will Estes) und Tochter Erin (Bridget Moynahan) in seine beruflichen Fußstapfen getreten waren. Die neue Serie spielt in Boston, in der Danny Reagan einen hochrangigen Job beim Boston Police Department erhält. Die Show hat noch keinen festen Sendetermin, könnte aber laut Brancheninsidern bereits Ende des Jahres Premiere feiern.