Frustriert: „Magnum“ (79) hofft auf Filmangebote

Er ist 79, gehört zum „Hollywood-Inventar“ und er ist noch kein bisschen müde. Deshalb war Tom Selleck („Magnum“) auch bitter enttäuscht, als seine Erfolgsserie „Blue Bloods“ nach 14 Staffeln gecancelt wurde: „Ich bin etwas frustriert, weil die Show noch immer unglaublich erfolgreich war.“ Trotz seines Alters will er unbedingt weiter in der Schauspielbranche arbeiten, am liebsten in einem Western-Film.