Notfall an Bord: Tarantel beißt Pilot während Flug

In Casablanca kommen Taranteln der Gattung Lycosa (Wolfsspinnen) vor, die trotz ihres beeindruckenden Aussehens für Menschen in der Regel nicht lebensgefährlich sind, sondern allenfalls schmerzhafte, aber behandelbare Bisse verursachen können.

Dass sich diese Spinnen gelegentlich in Flugzeuge verirren, liegt daran, dass sie als blinde Passagiere in Gepäckstücken oder Fracht unbemerkt an Bord gelangen können, besonders wenn Flugzeuge an warmen Orten wie marokkanischen Flughäfen be- und entladen werden.