Mann (23) stirbt nach Spinnenbiss in Italien

Die Violinspinne kommt im Mittelmeerraum, in Asien und in Nordamerika vor. Sie misst nur bis zu 7,5 Millimeter und hat ihren Nahmen von einem geigenförmigen Fleck auf ihrem Körper. Sie bevorzugt trockene Boden, Erdlöcher und ist häufig in der Nähe von Häusern zu finden, vor allem in Gärten.