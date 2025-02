Frankreichs „Staatsfeind Nummer 1“ verhaftet

Frankreichs Innenminister bestätigte am Wochenende den Fahndungserfolg auf der Kurznachrichtenplattform X und bedankte sich bei allen Beteiligten. Die Jagd nach Frankreichs „Staatsfeind Nummer 1“, wie er in einigen Medien bezeichnet wird, fand neun Monate nach dem brutalen Angriff auf seinen Gefangenentransporter, bei dem zwei Polizisten getötet worden waren, in der Nähe eines Einkaufszentrums in der rumänischen Hauptstadt Bukarest ein Ende. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von einem „großen Erfolg“.