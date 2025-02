Nach Zusammenbruch! Entwarnung bei Italien-Kicker

Kean hat sich bei einem Zusammenstoß nicht schwerer am Kopf verletzt. Der 24-Jährige von Erstligist Fiorentina war am Sonntagabend im Spiel bei Hellas Verona vom Knie eines Gegenspielers im Gesicht getroffen worden. Er machte nach kurzer Behandlungszeit weiter, brach Minuten später aber zusammen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei dort durchgeführten Tests sei dann keine Verletzung festgestellt worden, teilte die Fiorentina mit.