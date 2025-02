Italien-Star bricht während Spiel zusammen

Nachdem Kean nach gut einer Stunde das Gleichgewicht verlor, riefen Mitspieler sowie Hellas-Profis sofort um Hilfe. Sanitäter brachten den 24-Jährigen umgehend in ein Krankenhaus. In einem Statement gab die Fiorentina später bekannt, dass „Kean während des Spiels gegen Verona ein Schädeltrauma erlitt. Er befindet sich für Untersuchungen im Spital.“ Der Angreifer ist mit 15 Toren zweitbester Torschütze der Serie A in dieser Saison.