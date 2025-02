Der Verteidiger blickt den Play-offs gelassen entgegen: „Wir haben viele Spieler, die schon einige Serien gespielt haben. Wir wissen, worauf es ankommen wird. Der Sieg in Ungarn pusht uns sicher noch einmal. Jetzt starten wir aber wieder bei null.“ Das ist auch gut so, denn die schwankenden Leistungen aus dem Grunddurchgang können die Cracks von Coach Oliver David in den Play-offs nicht gebrauchen. Im Gegensatz zu den Topspielen in der Champions Hockey League fanden die Salzburger in der Liga oft nicht zu ihrem Spiel oder verloren während einer Partie gern den Faden.