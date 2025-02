Trotz Grippewelle blieb dreimal Gold in Salzburg

Im Eiltempo zum Erfolg

So blieb es den Walser Fixsternen und Titelverteidigern Isa Bektemirov (bis 67 Kilo) und Markus Ragginger (bis 97 Kilo) vorbehalten, ihre Titel einzufahren. Immerhin: Ragginger ließ sich im Finale gegen Lukas Gastl aus Inzing 1:51 Minute Zeit – sein längster Kampf im Turnierverlauf. Das ermöglichte gar einen Kommentar von der Betreuerseite im Kampfverlauf, entlockte Sportchef Florian Marchl in der Ecke ein aufmunterndes „genauso weiter!“ Erfreulicherweise sorgte der oft im Walser Leistungszentrum aktive URV Bad Vigaun-Ringer Sebastian Schachl bis 60 Kilo für den dritten Titel, drehte sein Finale gegen Kilian Begle (KSK Klaus) mit einem beherzten Auftritt in sehenswerter Manier.