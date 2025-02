Auch bei den Jungbullen ragte ein Schweizer heraus

Bei so einem vom Ergebnis her klaren Erfolg könnte man meinen, der Trainer sei rundum zufrieden. Dem war aber nicht so. Das Team von Daniel Beichler musste Tim Paumgartner und Zweitliga-Debütant Marco Brandt mit einer Schulterverletzung in Hälfte eins auswechseln. Zudem hatte es in den zweiten 45 Minuten mehrmals Glück, nicht den Ausgleich zu kassieren: „Glücklich bin ich vom Ergebnis her. Das Spiel hat mir nicht gefallen, speziell die zweite Hälfte. Das hat mit unserem Fußball überhaupt nichts zu tun gehabt.“