Atemkrise nach ruhiger Nacht überstanden

Gebete für den Papst in Rom

Gläubige, Nonnen und Priester verschiedener Orden und Kongregationen versammelten sich am Samstagnachmittag auf dem Platz vor dem Eingang des Gemelli-Krankenhauses in Rom, um gemeinsam den Rosenkranz „für die Gesundheit des Heiligen Vaters Franziskus“ auf Italienisch, Englisch, Spanisch, Französisch und Portugiesisch zu beten. Dem Gebet schlossen sich auch Patienten des Krankenhauses an, die aus den Fenstern des Krankenhauses schauten. In mehreren italienischen Städten beteten die Gläubigen am Sonntag für den kranken Pontifex.