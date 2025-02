Goldkehlchen bezaubert Herzen mit ihrer Stimme

Gesagt und getan! Die Kärntnerin hat ihren Traum verwirklicht. Nach der Gesangsausbildung an den Musikschulen des Landes hat Christina ihr Gesangspädagogikstudium an der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik (GMPU) abgeschlossen. Derzeit macht sie noch das Masterstudium an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK).