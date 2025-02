WK-Chef: „Es muss immer um ein Miteinander gehen“

Blickt man in den Bund, dann bahnt sich dort nun doch eine Zuckerlkoalition bestehend aus ÖVP, SPÖ und NEOS an. Was erwarten Sie sich von der neuen Regierung und wie stehen Sie zu Herbert Kickl?

Wirth: Ob Herbert Kickl das richtige Programm gehabt hätte, kann sich jeder selbst ausmalen, aber es muss schon klar sein, dass der Wahlsieger mit der Bildung einer Regierung beauftragt wird. Nach diesen unnötigen leeren Kilometern hoffe ich jetzt, dass die Wirtschaft in der aktuellen Regierungsbildungsphase einen hohen Stellenwert hat. Die Industrie schwächelt, der Wirtschaftsstandort muss gestärkt werden und da finde ich es auch nicht in Ordnung, dass während die ÖVP mit der SPÖ am Verhandlungstisch sitzt, die rote Gewerkschaft zum Bus-Streik aufruft.