Wettbewerbsverzerrung? „Keine geschenkte Partie!“

Bereits sieben Heimsiege in Folge

Dass alles für Linz spricht, liegt einerseits daran, dass der EHC zuletzt sieben Heimspiele en suite gewinnen konnte. Zudem kommt mit Vorarlberg ein Gegner, der die Play-offs schon verpasst hat. Weshalb in dieser (Deadline-)Woche sechs Legionäre plus Verteidiger Schnetzer (an Graz) abgegeben wurden! Weshalb mancher von Wettbewerbsverzerrung spricht. „Vielleicht kann sich die Liga über die Deadline für die Zukunft Gedanken machen. Dass für Österreicher von ausgeschiedenen Klubs die Saison aber bei anderen Vereinen noch fortsetzen können und sie nicht im Februar vorbei ist, ist aber zu begrüßen“, sagt Lukas. Dessen Team gegen das mit zweieinhalb Linien anreisende Rumpfteam auf dem Ländle haushoher Favorit ist. So gibt’s bei „tipp3“ für den Linz-Sieg nur das 1,15-Fache vom Einsatz! „Wir dürfen sie aber nicht abschreiben. Das ist keine geschenkte Partie, wie viele glauben“, warnt Verteidiger Patrick Söllinger.