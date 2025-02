Diese Kardinäle könnten Franziskus beerben

Der Gesundheitszustand des an Lungenentzündung erkrankten Papstes Franziskus wirft in Rom Fragen über seine mögliche Nachfolge auf. Für das Amt des Kirchenoberhauptes gibt es keine Kandidaten, es gibt keinen Wahlkampf, Wahlversprechen sind verboten. Der Ausgang eines Konklaves ist meist eine Überraschung. Einige Kardinäle gelten in Kirchenkreisen aber als „Papabile“ – zum Papst wählbar, einen klaren Favoriten gibt es jedoch nicht.