Tritt kranker Papst Franziskus doch zurück?

Der frühere Vatikan-Kulturminister, der italienische Kardinal Gianfranco Ravasi, meinte in einem Radio-Interview: „Es besteht kein Zweifel, dass sich der Papst zum Rücktritt entschließen könnte, wenn er sich in einer Situation befände, in der seine Fähigkeit zum direkten Kontakt zu den Menschen und zur unmittelbaren, einschneidenden und entschlossenen Kommunikation beeinträchtigt wäre.“