„Sie müssen unseren Atem in ihrem Nacken spüren“

„Furchtbare Stunden in Villach“

Der ÖVP-Minister ist gefragt. Rainer Nowak fragte. Sind diese jüngsten Verhältnisse die neue Realität? „Es waren furchtbare Stunden in Villach. Es sind so viele Emotionen im Spiel: Wut, Trauer, Sorge und Angst. Als Sicherheitsbehörde trägt man auch die Verantwortung, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Daher bin ich den Behörden auch dankbar, dass zuletzt der Anschlag in Wien am Westbahnhof vermieden werden konnte.“

Man lebe nicht mehr auf keiner Insel der Seligen, wie das vereitelte Attentat beim Taylor-Swift-Konzert gezeigt habe. Auch wenn Österreich noch immer eines der sichersten Länder der Welt sei.