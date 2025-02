Villach im Schmerz vereint: Gemeinsam gegen Terror

Kaiser kündigte einen „Kärntner Integrationsvertrag“ an, in dem Asylwerber zu einem Integrationsjahr verpflichtet werden – samt Deutschkursen und gemeinnütziger Arbeit. Der Fortschritt soll an Sozialleistung gekoppelt werden. Ebenfalls gefordert wird die Möglichkeit zur Überprüfung von Messengerdiensten und die Kontrolle in privaten Unterkünften von Asylwerbern. „Hassbotschaften des politischen Islams sind zu verbieten“, so Gruber, der die von Innenminister Gerhard Karner angekündigten „anlasslosen Massenüberprüfungen“ begrüßt.