Für diese Schüler bleiben wir minderwertig

Plattformen strenger zu kontrollieren, ist ein guter Ansatz. Das Gedankengut des streng konservativen Islams wird dies jedoch kaum aus den Köpfen vieler Jugendlicher löschen. Es beginnt nämlich früher, mit scheinbar harmlosen Aussagen. „Fasching ist verboten. Verkleiden ist haram“ zum Beispiel. „Wo hörst du denn so etwas?“, fragte ich nach und bekam die Antwort: „In der Arabischschule.“ Also im Koranunterricht, den viele Muslime am Wochenende in kleinen Moscheen besuchen.