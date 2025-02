Umstrittene Stromleitung nun Fall für die Justiz

In der UVP-Verhandlung, die am 13. Jänner begonnen hat, werden drei Bürgerinitiativen, zwei Umweltorganisationen sowie mehrere betroffene Gemeinden u. a. von dem Wiener Anwalt Wolfram Proksch vertreten. Dieser hielt am Donnerstag fest, dass „betroffene Bürgerinnen und Bürger systematisch eingeschränkt“ worden seien, indem u. a. angemessene Vorbereitungs- und Ladungsfristen missachtet wurden, hieß es in den Unterlagen der Pressekonferenz.