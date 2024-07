„Zweites Ohlsdorf“ ist laut Experten zu verhindern

Angelehnt an die Rodung von rund 19 Hektar Wald für ein Betriebsbaugebiet in Ohlsdorf warnte Neos-Nationalratsabgeordnete Karin Doppelbauer kürzlich in der „Krone“ vor einem „zweiten Ohlsdorf“ im Mühlviertel. Dort soll – wenn es nach der schwarz-blauen Koalition geht – ein Strom-Freileitungsprojekt realisiert werden, das laut Neos 44 Hektar Wald bedroht. Die Oppositionspartei fordert seit längerem die Verlegung einer 110-kv-Erdkabelleitung parallel zur im Bau befindlichen WAG-Loop-Gasleitung von Rohrbach-Rainbach bis Bad Leonfelden.