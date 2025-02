Wie Aluminiumerzeuger schwierigem Umfeld trotzt

„Grundsolide aufgestellt“

Was die AMAG so robust macht? Das dürften die vielfältige Ausrichtung und eine hohe Anpassungsfähigkeit sein, so zog etwa die Nachfrage in Asien und USA im Segment Walzen an. Zudem liefert auch die kanadische Elektrolyse, an der die Oberösterreicher 20 Prozent halten, Stabilität. „Die AMAG ist sowohl im operativen Bereich als auch finanziell grundsolide aufgestellt. Wir werden unsere Kompetenz im Bereich Aluminium weiterhin lösungs- und kundenorientiert einsetzen und blicken trotz der vielen Unsicherheiten zuversichtlich auf das Geschäftsjahr 2025“, betont Kaufmann, der sogar auf „Absatzrekorde bei Luftfahrt- und Automobilprodukten“ verweist.