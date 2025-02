Pierer: Verkauf an Chinesen noch immer nicht durch

Anleihen und Schuldscheindarlehen sollen in voller Höhe getilgt werden, nur später – das sieht der Restrukturierungsplan der Pierer Industrie AG vor, über den die Gläubiger am Donnerstag in Wels abstimmen. Das Geld soll auch aus dem Verkauf von Aktien an der Leoni AG kommen. Von der Mehrheit des Kabel-Riesen hat sich KTM-Eigentümer Stefan Pierer schon getrennt. Der 525-Millionen-Euro-Deal ist aber immer noch nicht durch.