Stadt legt nächsten Gang beim Radwegausbau ein

Die Zahl der Pedalritter steigt in Wien kontinuierlich an – knapp 12 Millionen Radler wurden 2023 gezählt, das entspricht einer Steigerung von drei Prozent zum Vorjahr. Dennoch hinkt Wien im bundesweiten Vergleich hinterher. Laut VCÖ beträgt der Radverkehrsanteil in Innsbruck 30 Prozent, in Bregenz 27 Prozent – in Wien sind es zehn. Und damit ist man auch im EU-Ranking weiter hinten angesiedelt, wie ein Datensatz des europäischen Radfahrerverbands zeigt. Angeführt wird dieser von Kopenhagen mit 49 Prozent Radverkehrsanteil vor Amsterdam (35). Berlin kommt immerhin auf 13 Prozent, Paris nur auf 5 Prozent.