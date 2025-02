Burn-out statt Infarkt: Erste Hilfe für die Seele

In der modernen Arbeitswelt gewinnt das Thema zunehmend an Bedeutung: Immer mehr Unternehmen erkennen, dass nicht nur die körperliche, sondern auch die mentale Fitness ihrer Beschäftigten ein entscheidender Faktor für den Unternehmenserfolg ist. Der Faserkonzern Lenzing AG gehört zu den Vorreitern und setzt auf das Programm „Erste Hilfe für die Seele“ von pro mente – ein Projekt, das Menschen befähigt, in psychischen Notlagen richtig zu reagieren und Betroffene zu unterstützen.